Caso Grillo jr | giudici ‘da imputati particolare brutalità di gruppo vittima attendibile' **

Nel procedimento riguardante Ciro Grillo e i suoi amici, i giudici hanno riconosciuto la loro condotta come caratterizzata da una particolare brutalità di gruppo durante un episodio di violenza sessuale. La vittima, una studentessa italiana-norvegese di 19 anni, è stata ritenuta attendibile. La sentenza del 22 settembre rappresenta un importante passo nel procedimento giudiziario relativo a questo caso, evidenziando la gravità delle accuse e l’attenzione della magistratura.

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - Ciro Grillo e i suoi tre amici condannati lo scorso 22 settembre per violenza sessuale di gruppo, hanno agito " con una particolare brutalità" sulla studentessa Italo norvegese di 19 anni che poi li ha denunciati. La ragazza " è ritenuta pienamente attendibile, perché le sue dichiarazioni risultano riscontrate". Lo scrivono, come apprende l'Adnkronos, nelle motivazioni i giudici del tribunale di tempio Pausania, che hanno depositato la sentenza presso la cancelleria del tribunale sardo. In 72 pagine i giudici, presieduti da Marco Contu, hanno ripercorso la vicenda avvenuta nel luglio del 2019 in costa Smeralda, nel residence di proprietà di Beppe Grillo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

