Caso Epstein Trump | Mi dispiace vedere foto di Clinton mi piace Bill

Durante un intervento a Mar-a-Lago, Donald Trump ha commentato le foto di Bill Clinton, affermando:

"Mi piace Bill Clinton, mi è sempre piaciuto" e "odio vedere che escono sue foto". Lo ha detto Donald Trump, parlando da Mar-a-Lago, in Florida, riguardo alla pubblicazione dei fascicoli del dipartimento di Giustizia relativi a Jeffrey Epstein. "Tutti erano amici di questo tizio. Bill Clinton era un suo amico. Io l'ho cacciato da Mar-a-Lago", ha aggiunto il presidente riguardo all'ex finanziere.

Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump e le pagine oscurate con "censure minime" - Dopo le dure critiche arrivate dai democratici e dalle vittime del finanziere, morto suicida in carcere nel 2019, è arrivato il passo indietro del dipartimento ... today.it

Trump: "Caso Epstein per distrarre da nostri successi". Vittime, censure estreme su file - "Mi piace Bill Clinton, mi è sempre piaciuto" e "odio vedere che escono sue foto" su qursto caso ha detto poi il Presidente Usa . msn.com

Caso Epstein La nuova vignetta di Vauro, in edicola con Il Fatto Quotidiano (23 dic 2025) - facebook.com facebook

Il caso #Epstein negli Stati Uniti. Ripubblicata la foto di #Trump, scomparsa per alcune ore dal sito del Dipartimento di Giustizia. #Tg1 Stefano Fumagalli x.com

