Caso Corona-Signorini silenzio del Tg5 Il Tg1 racconta | Due pronti a denunciare
Mentre il Tg5 e l’intera informazione Mediaset scelgono la linea del silenzio, è la Rai, e in particolare il Tg1, a rompere il muro e a raccontare gli sviluppi del caso che coinvolge Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Nella giornata di ieri, una troupe del telegiornale della rete ammiraglia è stata inviata a Milano per seguire da vicino l’uscita di Corona dalla Procura. Il servizio del Tg1 e le parole di Corona. Nel servizio andato in onda nell’edizione delle 13.30 del 23 dicembre, l’inviata Elena Fusai ha ricostruito quanto riferito da Fabrizio Corona subito dopo l’interrogatorio. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato di aver raccontato tutto ai magistrati e di aver raccolto circa un centinaio di testimonianze. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
