Mentre il Tg5 e l’intera informazione Mediaset scelgono la linea del silenzio, è la Rai, e in particolare il Tg1, a rompere il muro e a raccontare gli sviluppi del caso che coinvolge Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Nella giornata di ieri, una troupe del telegiornale della rete ammiraglia è stata inviata a Milano per seguire da vicino l’uscita di Corona dalla Procura. Il servizio del Tg1 e le parole di Corona. Nel servizio andato in onda nell’edizione delle 13.30 del 23 dicembre, l’inviata Elena Fusai ha ricostruito quanto riferito da Fabrizio Corona subito dopo l’interrogatorio. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato di aver raccontato tutto ai magistrati e di aver raccolto circa un centinaio di testimonianze. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Caso Corona-Signorini, silenzio del Tg5. Il Tg1 racconta: “Due pronti a denunciare”

Leggi anche: TG5 TACE SU CORONA-SIGNORINI MA NON TG1: “DUE IN PROCINTO DI DENUNCIARE”

Leggi anche: Alfonso Signorini rompe il silenzio sul caso Corona: “Denuncio tutto”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Alfonso Signorini rompe il silenzio: È tutto in mano ai miei legali. Le dichiarazioni sul caso Corona; Alfonso Signorini, bufera per le pesanti accuse di Fabrizio Corona. E il GF è a rischio; Non parlo di questo. Ho già messo tutto in mano ai miei legali: così Alfonso Signorini sulle accuse di Fabrizio Corona; Signorini rompe il silenzio dopo le accuse di Fabrizio Corona: Tutto in mano ai miei legali.

“Parlerò a ruota”: Corona in tribunale per il caso Signorini, l’annuncio che fa tremare Mediaset - Fabrizio Corona arriva in tribunale per il caso Signorini e lascia intendere che questa volta non si limiterà a difendersi. donnaglamour.it