Caso Ciro Grillo i giudici | Vittima attendibile Dal gruppo una violenza brutale

AGI - Secondo i giudici del collegio del Tribunale di Tempio Pausania, la studentessa italo-norvegese, presunta vittima della violenza sessuale di gruppo avvenuto in Costa Smeralda nel luglio 2019, principale accusatrice di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, è pienamente attendibile. Emerge dalle motivazioni depositate sulla sentenza che il 22 settembre ha condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Le motivazioni della sentenza. Il collegio, presieduto da Marco Contu, con a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu, ha accolto totalmente gli elementi presentati dall’avvocata Giulia Bongiorno e ritiene fondati sia la ricostruzione, la dinamica dei fatti che l’ elemento psicologico. 🔗 Leggi su Agi.it

