Caso Ciro Grillo i giudici | Vittima attendibile Dal gruppo una violenza brutale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Secondo i  giudici  del collegio del  Tribunale di Tempio Pausania, la  studentessa italo-norvegese, presunta  vittima della violenza sessuale di gruppo  avvenuto in  Costa Smeralda  nel luglio 2019, principale accusatrice di  Ciro Grillo,  Edoardo Capitta,  Francesco Corsiglia  e  Vittorio Lauria, è pienamente  attendibile. Emerge dalle  motivazioni depositate  sulla  sentenza  che il 22 settembre ha  condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo,  Edoardo Capitta  e  Vittorio Lauria, e  6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Le motivazioni della sentenza. Il collegio, presieduto da Marco Contu, con a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu, ha accolto totalmente gli elementi presentati dall’avvocata  Giulia Bongiorno  e ritiene fondati sia la  ricostruzione, la  dinamica dei fatti  che l’ elemento psicologico. 🔗 Leggi su Agi.it

caso ciro grillo i giudici vittima attendibile dal gruppo una violenza brutale

© Agi.it - Caso Ciro Grillo, i giudici: "Vittima attendibile. Dal gruppo una violenza brutale"

Leggi anche: Ciro Grillo condannato, i giudici: “Brutalità dal gruppo, vittima della violenza sessuale attendibile”

Leggi anche: Ciro Grillo, uscite motivazioni sentenza per stupro: "Violenza di gruppo brutale, vittima attendibile e impossibilitata a difendersi"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo, le motivazioni della sentenza: Vittima pienamente attendibile; Stupro di gruppo: depositate le motivazioni della condanna di Ciro Grillo e compagni; Motivazioni condanna Grillo jr e amici, 'clima predatorio e condotta violenta'.

caso ciro grillo giudiciCaso Ciro Grillo, le motivazioni: "Vittima attendibile, particolare brutalità del gruppo" - Per i giudici non vi è stata alcuna forma di consenso e i rapporti sono avvenuti in un contesto di costrizione e di impossibilità di reazione ... telenord.it

caso ciro grillo giudiciCaso Ciro Grillo, le motivazioni della condanna: «Vittima attendibile, condotta caratterizzata da particolare brutalità del gruppo» - Il 22 settembre Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia sono stati condannati fra gli otto e i sei anni e mezzo per violenza sessuale di gruppo ... msn.com

caso ciro grillo giudiciProcesso Ciro Grillo e i suoi amici, i giudici: "vittima pienamente attendibile" - La giovane che ha accusato di stupro di gruppo Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi "deve essere ritenuta pienamente attendibile". rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.