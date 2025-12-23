Caso Ciro Grillo i giudici | la vittima è attendibile Dal gruppo una violenza brutale

🔊 Ascolta la notizia

I giudici del Tribunale di Tempio Pausania hanno riconosciuto l’attendibilità della studentessa italo-norvegese, presunta vittima di violenza sessuale di gruppo in Costa Smeralda nel luglio 2019. Secondo la sentenza, la ragazza ha descritto con credibilità l’episodio, evidenziando la brutalità dell’atto. La vicenda coinvolge Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, e la decisione si basa sulla valutazione delle testimonian

AGI - Secondo i  giudici  del collegio del  Tribunale di Tempio Pausania, la  studentessa italo-norvegese, presunta  vittima della violenza sessuale di gruppo  avvenuto in  Costa Smeralda  nel luglio 2019, principale accusatrice di  Ciro Grillo,  Edoardo Capitta,  Francesco Corsiglia  e  Vittorio Lauria, è pienamente  attendibile. Emerge dalle  motivazioni depositate  sulla  sentenza  che il 22 settembre ha  condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo,  Edoardo Capitta  e  Vittorio Lauria, e  6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Le motivazioni della sentenza. Il collegio, presieduto da Marco Contu, con a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu, ha accolto totalmente gli elementi presentati dall’avvocata  Giulia Bongiorno  e ritiene fondati sia la  ricostruzione, la  dinamica dei fatti  che l’ elemento psicologico. 🔗 Leggi su Agi.it

