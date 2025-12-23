Caso Ciro Grillo i giudici | la vittima è attendibile Dal gruppo una violenza brutale

I giudici del Tribunale di Tempio Pausania hanno riconosciuto l’attendibilità della studentessa italo-norvegese, presunta vittima di violenza sessuale di gruppo in Costa Smeralda nel luglio 2019. Secondo la sentenza, la ragazza ha descritto con credibilità l’episodio, evidenziando la brutalità dell’atto. La vicenda coinvolge Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, e la decisione si basa sulla valutazione delle testimonian

AGI - Secondo i giudici del collegio del Tribunale di Tempio Pausania, la studentessa italo-norvegese, presunta vittima della violenza sessuale di gruppo avvenuto in Costa Smeralda nel luglio 2019, principale accusatrice di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, è pienamente attendibile. Emerge dalle motivazioni depositate sulla sentenza che il 22 settembre ha condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Le motivazioni della sentenza. Il collegio, presieduto da Marco Contu, con a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu, ha accolto totalmente gli elementi presentati dall’avvocata Giulia Bongiorno e ritiene fondati sia la ricostruzione, la dinamica dei fatti che l’ elemento psicologico. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caso Ciro Grillo, i giudici: "la vittima è attendibile. Dal gruppo una violenza brutale" Leggi anche: Caso Ciro Grillo, i giudici: "Vittima attendibile. Dal gruppo una violenza brutale" Leggi anche: Ciro Grillo condannato, i giudici: “Brutalità dal gruppo, vittima della violenza sessuale attendibile” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo, le motivazioni della sentenza: Vittima pienamente attendibile; Stupro di gruppo: depositate le motivazioni della condanna di Ciro Grillo e compagni; Furti agli anziani con finto carabiniere, sgominata banda. A sorvegliare la base era la capostipite sinti di 96 anni; Dora Lagreca, no all'archiviazione del caso: indagato il fidanzato. La 30enne precipitò dal balcone di casa. Caso Ciro Grillo, i giudici: brutalità di gruppo sulla vittima - Sono state depositate le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna di Ciro Grillo e dei suoi tre amici per violenza sessuale di ... ilsipontino.net

Caso Grillo jr, i giudici: "Dagli imputati particolare brutalità di gruppo" - In 72 pagine i giudici di tempio Pausania hanno ripercorso la vicenda avvenuta nel luglio del 2019 in costa Smeralda, ribadendo la 'piena attendibilità' della studentessa che ha denunciato il figlio d ... msn.com

Caso Ciro Grillo, le motivazioni della condanna: «Vittima attendibile, condotta caratterizzata da particolare brutalità del gruppo» - Il 22 settembre Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia sono stati condannati fra gli otto e i sei anni e mezzo per violenza sessuale di gruppo ... msn.com

Caso Ciro Grillo, le motivazioni della condanna: «Vittima attendibile, condotta caratterizzata da particolare brutalità del gruppo» Il tribunale di Tempio Pausania ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna per Ciro Grillo e tre amici, imputati per - facebook.com facebook

Ciro Grillo, le motivazioni della condanna per violenza sessuale: «La vittima è attendibile, particolare brutalità del gruppo» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.