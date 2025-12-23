Casi in aumento pochi sanno come si trasmette! Burioni lancia l’allarme
L’andamento dei contagi stagionali mostra segnali chiari di una crescita progressiva su tutto il territorio nazionale. I dati più recenti indicano una diffusione che procede senza strappi improvvisi, ma con un aumento costante dei casi, destinato a coinvolgere, nel tempo, tutte le regioni. A richiamare l’attenzione su questa tendenza è il virologo Roberto Burioni, che analizza il quadro epidemiologico alla luce delle ultime rilevazioni ufficiali. Secondo i numeri diffusi dall’ Istituto superiore di sanità, l’ incidenza ha raggiunto 14,7 casi ogni 1.000 assistiti, un valore che conferma come la curva sia entrata in una fase ascendente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Influenza K in aumento: come riconoscerla e i consigli chiave per proteggersi.
