Caserta incidente sull’A1 | esplode cisterna Gpl

A Caserta, un incidente sull’A1 ha causato l’esplosione di una cisterna di Gpl, a seguito di un tamponamento con un autoarticolato. Diversi vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per gestire l’emergenza e contenere i rischi legati alla fuoriuscita di sostanze pericolose. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e valutare eventuali misure di sicurezza.

Diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute questo pomeriggio per un grave incendio che ha coinvolto una cisterna di Gpl, a seguito di un tamponamento da parte di un autoarticolato adibito al trasporto di autovetture. Sul posto sono immediatamente intervenute la squadra del distaccamento di Teano, la squadra della sede centrale di Caserta, tre autobotti, una proveniente dal distaccamento di Aversa, una dalla sede centrale e una dal distaccamento di Cassino. L’incidente si è verificato sull’autostrada A1, in un tratto compreso tra due aree di servizio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caserta, incidente sull’A1: esplode cisterna Gpl Leggi anche: Incidente sull'A1, a fuoco cisterna Gpl Leggi anche: Autobotte di Gpl esplode sull’A1: autostrada chiusa, boato avvertito a chilometri tra Caserta e il Lazio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Caserta, incidente sull’A1: esplode cisterna Gpl - Diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute questo pomeriggio per un grave incendio che ha coinvolto una cisterna ... lapresse.it

Incidente choc sull'autostrada A1, esplode autobotte Gpl: danni ad autogrill - A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17 in direzione Napoli all'altezza del km 709 della autostrada A1 Milano- msn.com

Incidente in autostrada: 5 km di coda tra i caselli di Capua e Caserta Sud | FOTO - L'impatto è avvenuto tra l'uscita di Caserta Nord e il bivio per l'A30 Caserta- casertanews.it

Caserta. Approvato in Prefettura il Piano di Emergenza Esterna di EnerGas spa Individuati gli scenari di rischio per lo stabilimento Al fine di garantire la rapidità e l’efficacia della risposta in caso di incidente rilevante, il Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, ha appr - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.