Caserta | 18enne condannato per violenza privata fu arrestato per abusi

Tempo di lettura: < 1 minuto Finito in carcere per abusi sessuali, dopo due anni è stato assolto dalle accuse più pesanti e condannato a sei mesi per violenza privata. Al centro della vicenda un giovane di origine tunisina, appena 18enne nel novembre del 2023 quando fu arrestato a Caserta e portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ad accusarlo due donne: una aveva raccontato alla Polizia che il giovane le si era avvicinata tentando un contatto fisico, l’altra aveva riferito che il ragazzo l’aveva buttata a terra e aveva provato a spogliarla. Dopo un mese in carcere, il giovane fu posto ai domiciliari e successivamente ebbe l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

