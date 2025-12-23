Casentino sportello legale e corsi di italiano per stranieri

23 dic 2025

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino e il Progetto Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione), attiveranno, a partire dal 18 gennaio prossimo, uno sportello legale dedicato ai cittadini stranieri, grazie alla collaborazione con Arci Arezzo. Lo sportello si trova presso il Centro per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

