Casentino sportello legale e corsi di italiano per stranieri
L’Unione dei Comuni Montani del Casentino e il Progetto Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione), attiveranno, a partire dal 18 gennaio prossimo, uno sportello legale dedicato ai cittadini stranieri, grazie alla collaborazione con Arci Arezzo. Lo sportello si trova presso il Centro per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Uno sportello legale e corsi di italiano per stranieri
Leggi anche: Corsi gratuiti di italiano per cittadini stranieri. Mamme in prima linea
Uno sportello legale e corsi di italiano per stranieri - Arezzo, 23 dicembre 2025 – Uno sportello legale e corsi di italiano per stranieri: così si rafforza la rete dell’inclusione in Casentino. msn.com
Lo Sportello SOS Biodiversità del Circolo Legambiente Trento organizza l’incontro “Save the Prince: anfibi e comunità in adattamento”. Appuntamento a giovedì 18 dicembre alle ore 20.15, in via Fiume 32 Interverranno: Aaron Iemma, presidente di WWF - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.