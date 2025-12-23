Case di riposo il sindacato Csa | Non c' è tempo neanche di alzare tutti gli ospiti dal letto
Il sindacato Csa ha diffuso una nota sulle criticità nelle case di riposo gestite dall’Asp del Forlivese, evidenziando come le condizioni di lavoro siano diventate insostenibili. In un’interrogazione ai sindaci soci, il Csa denuncia la mancanza di tempo e risorse sufficienti per garantire un’assistenza adeguata agli ospiti, sollevando preoccupazioni sulla qualità dei servizi offerti nelle cinque strutture della zona.
Il Csa, Coordinamento sindacale autonomo degli operatori socio-sanitari, ha presentato un’interrogazione ai sindaci soci dell'azienda pubblica di servizi alla persona “Asp del Forlivese”, con sede a Predappio, per segnalare le gravi criticità che interessano le cinque strutture gestite dall’ente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
