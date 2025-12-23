CasapoundSchlein-Fratoianni-Bonelli al Governo | quando sarà sciolta?
Roma, 23 dic. (askanews) – “Vogliamo sapere dal Governo quali iniziative urgenti intende intraprendere affinché venga tempestivamente applicata la Legge Mancino nei confronti di CasaPound Italia e si proceda con la richiesta di scioglimento. Inoltre, affinché si accerti l’esistenza della rete di finanziatori occulti della suddetta organizzazione neofascista e razzista, rete denominata gli ‘Unici’, vogliamo sapere dal governo se intende applicare la Legge Anselmi e, in riferimento all’articolo 4 di quest’ultima, se intende procedere con la sanzione nei dipendenti pubblici, civili e militari, coinvolti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
