Casalgrande Padana ed Ema insieme per la sicurezza sul lavoro

Casalgrande Padana, in collaborazione con Ema, rinnova il proprio impegno per la sicurezza sul lavoro. L’azienda ha sostenuto la seconda edizione di un corso dedicato ai dipendenti, finalizzato alla corretta gestione del defibrillatore automatico esterno (Dae). Questa iniziativa sottolinea l’importanza della tutela della salute e della prevenzione all’interno dell’ambiente lavorativo, promuovendo un approccio responsabile e attento alle esigenze di tutti.

L'azienda Casalgrande Padana ha rinnovato il proprio impegno sul tema della sicurezza e sulla tutela della salute delle persone sostenendo la seconda edizione del corso aziendale, rivolto ai propri dipendenti, per l'uso del defibrillatore automatico esterno (Dae). Il corso, organizzato grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Ema, fornirà una formazione completa sulle manovre di rianimazione cardio polmonare di base e sulla defibrillazione precoce includendo una solida preparazione teorica ed esercitazioni pratiche su manichino. "La formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico – spiega Franco Manfredini, presidente di Casalgrande Padana – rappresenta un valore fondamentale non solo per la nostra azienda, ma per l'intera comunità.

