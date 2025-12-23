Casa famiglia Verrusio | Vinciamo insieme

La Casa Famiglia Verrusio ha ospitato l’evento “Vinciamo Insieme”, parte di un progetto nazionale promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. L’iniziativa mira a promuovere valori di collaborazione e integrazione, rafforzando il senso di comunità tra i partecipanti. Un momento di confronto e crescita, che sottolinea l’importanza dello sport come strumento di inclusione e solidarietà.

"Vinciamo Insieme", questo il tema di una iniziativa che si è svolta nella "Casa Famiglia Verrusio". Una iniziativa che rientra in un progetto nazionale promosso dalla Lega Nazionale dilettanti della FIGC. Si gioca in forma digitale e analogica "come strumento di inclusione sociale, partecipazione e crescita personale". L'inaugurazione è prevista a gennaio. "L'iniziativa- si legge nella nota della Asl - rientra nel progetto nazionale promosso dal Dipartimento LND eSport della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, che utilizza il calcio – in forma digitale e analogica – come strumento di inclusione sociale, partecipazione e crescita personale".

Allestito nella Casa famiglia Verrusio di Abbadia San Salvatore l’hub “Vinciamo Insieme” - Nella mattinata di sabato 20 dicembre è stato allestito nella Casa famiglia Verrusio di Abbadia San Salvatore l’hub “Vinciamo Insieme”. radiosienatv.it

