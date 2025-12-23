Casa e fisco pensioni e imprese La manovra definitiva ai raggi X

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giancarlo Giorgetti rivendica: «Mai così tante risorse alla sanità». Prima abitazione fuori dall’Isee fino a 200.000 euro. Polemica delle opposizioni sulla norma che evita alle aziende sanzionate di versare arretrati ai dipendenti. Dopo aver passato giorni sulla graticola, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è soddisfatto. Sulla sanità ha rivendicato «un aumento di risorse di 6 miliardi mai visto nei tempi recenti». E agli imprenditori ha lanciato un messaggio: «Credo che l’iperammortamento, con proiezione triennale, dando un quadro di certezze, sia un altro elemento fondamentale per gli imprenditori che continuano a crederci e a investire». 🔗 Leggi su Laverita.info

