Cartelli opposizioni | voltafaccia Meloni

14.40 Protesta delle opposizioni al Senato prima del via libera alla Manovra. I senatori di Pd, M5S e Avs hanno esposto ognuno cartelli rossi con la scritta bianca:"Voltafaccia di Meloni". Diverse frasi sono comparse prima della scritta "Voltafaccia Meloni: "Promettevano abolizione accise"; "Promettevano abolizione Fornero";"Promettevano investimenti in sanità";"Promettevano diminuizione tasse".E ogni frase seguita da "Voltafaccia Meloni". Bagarre in Aula e i commessi li hanno fatti abbassare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Manovra, il Senato approva la fiducia sul maxiemendamento. Opposizioni alzano cartelli rossi in Aula: “Voltafaccia Meloni”

Leggi anche: Manovra, Ok del Senato alla fiducia sul maxiemendamento: in Aula cartelli con la scritta “Voltafaccia Meloni”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Voltafaccia Meloni: le opposizioni espongono cartelli in Senato; Manovra 2026, c'è ok del Senato. Giorgetti: Fatto cose che sembravano impossibili.

Manovra, via libera alla fiducia al Senato. La protesta dell’opposizione con i cartelli: “Voltafaccia Meloni” - (askanews) – Via libera dell’Aula del Senato alla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti. askanews.it

Manovra, scontro in Senato: il Pd espone i cartelli “Voltafaccia Meloni”. La Russa richiama l’Aula - Durante la discussione sulla legge di Bilancio, l’opposizione inscena una protesta simbolica. affaritaliani.it

Al Senato la protesta del Pd contro la manovra, i cartelli: "Voltafaccia Meloni" - Voltafaccia Meloni”; “Promettevano abolizione Fornero, aumentano l'età pensionabile. youmedia.fanpage.it