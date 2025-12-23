La Carrarese si prepara alla sfida con il Mantova, un match importante per la classifica. Dopo l’incontro con il Monza, considerato una partita difficile, questa volta è fondamentale ottenere i tre punti. Senza Schiavi, attenzione particolare a Hasa, che potrebbe essere chiamato a un ruolo chiave. La partita di sabato rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire per mantenere o migliorare la posizione in campionato.

Se quella col Monza era da considerare una sorta di partita ’jolly’, di quelle che sulla carta paiono impossibili ma che provi a giocarti sperando di sovvertire il pronostico, la gara di sabato prossimo col Mantova va catalogata, invece, tra quelle da non fallire. Vincere in casa coi virgiliani significherebbe per la Carrarese da una parte chiudere l’anno in una posizione tranquilla di classifica e dall’altra dare una ’spallata’ pesante a una diretta rivale facendola scivolare a meno 8. Occhio, però, perché il Mantova, nonostante il penultimo posto, non è assolutamente la vittima sacrificale che si potrebbe credere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Ora un match che vale doppio. Senza Schiavi riflettori puntati su Hasa

