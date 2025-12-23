Caro voli Barbagallo Pd | Sicilia emarginata da algoritmo e governo ignora speculazione

Il costo dei voli da e per la Sicilia, secondo Caro Voli e Barbagallo, è influenzato da un algoritmo che, a loro avviso, contribuisce a emarginare la regione. La questione evidenzia come decisioni tecniche e politiche possano avere ripercussioni sulla mobilità e sull’economia locale, sollevando il tema della trasparenza e della responsabilità nelle scelte che riguardano il trasporto aereo e il suo impatto sulla Sicilia.

"Il caro voli da e per la Sicilia è determinato da un algoritmo che, nella sostanza, emargina i siciliani e le siciliane. Un sistema di calcolo che, puntualmente, soprattutto nei periodi di festa, decide aumenti vertiginosi e proibitivi che, di fatto, impediscono agli abitanti dell'Isola di. Caro voli, Barbagallo (Pd): "Sicilia emarginata da algoritmo e governo ignora speculazione" - Così il segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, dopo il sit-

