Caro Babbo Natale vorrei Dalla pace al ritorno di papà a casa Viaggio fra i sogni targati Polo Nord

Un semplice desiderio, espresso con sincerità e chiarezza: dalla speranza di pace alla gioia di rivedere papà a casa, i sogni che i bambini affidano a Babbo Natale rappresentano momenti di speranza e fiducia. In questo racconto, Elena Burigana Ciro ci guida tra desideri autentici e immagini di un mondo fatto di sogni e attese, con un tono sobrio e rispettoso delle emozioni di ogni bambino.

di Elena Burigana Ciro scrive con la grafia storta e le idee chiarissime: "Ti prometto che faccio il bravo e non piango più, però vorrei una moto che corre". Luis invece va dritto al cuore del Natale e salta i pacchi sotto l'albero: "Vorrei solo che ritorni presto il mio papà, così torneremo ad essere una vera famiglia". Sofia e Ale, due fratelli, pensano a chi porta la magia: "Vorremmo che anche quest'anno venga l'elfetto. Ci dispiace che sia da solo a fare scherzetti, quindi per lui vorremmo un amicoa". Voci piccole, tratti incerti, parole spesso senza apostrofi né accenti, ma con un peso specifico enorme.

