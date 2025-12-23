Caro Babbo Natale vorrei Dalla pace al ritorno di papà a casa Viaggio fra i sogni targati Polo Nord

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un semplice desiderio, espresso con sincerità e chiarezza: dalla speranza di pace alla gioia di rivedere papà a casa, i sogni che i bambini affidano a Babbo Natale rappresentano momenti di speranza e fiducia. In questo racconto, Elena Burigana Ciro ci guida tra desideri autentici e immagini di un mondo fatto di sogni e attese, con un tono sobrio e rispettoso delle emozioni di ogni bambino.

di Elena Burigana Ciro scrive con la grafia storta e le idee chiarissime: "Ti prometto che faccio il bravo e non piango più, però vorrei una moto che corre". Luis invece va dritto al cuore del Natale e salta i pacchi sotto l’albero: "Vorrei solo che ritorni presto il mio papà, così torneremo ad essere una vera famiglia". Sofia e Ale, due fratelli, pensano a chi porta la magia: "Vorremmo che anche quest’anno venga l’elfetto. Ci dispiace che sia da solo a fare scherzetti, quindi per lui vorremmo un amicoa". Voci piccole, tratti incerti, parole spesso senza apostrofi né accenti, ma con un peso specifico enorme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

caro babbo natale vorrei dalla pace al ritorno di pap224 a casa viaggio fra i sogni targati polo nord

© Lanazione.it - "Caro Babbo Natale vorrei...". Dalla pace al ritorno di papà a casa. Viaggio fra i sogni targati Polo Nord

Leggi anche: Caro Babbo Natale ti scrivo: il Natale per grandi e piccini al Mercato Centrale Roma

Leggi anche: Irpinia Express fa tappa a Gesualdo: viaggio tra mercatini di Natale e la Casa di Babbo Natale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

“Caro Babbo Natale, vorrei avere un papà e una mamma”. Le letterine dei bimbi in cerca di serenità; Caro Babbo Natale, vorrei che i «bambini del bosco tornassero a casa». La letterina del consigliere Daniele Demattè mette nel mirino anche i «semafori mangiasoldi» di via Brennero; I regali che vorrei nel 2025: desideri reali, comfort e self-care sincera; Caro Babbo Natale vorrei.... Dalla pace al ritorno di papà a casa. Viaggio fra i sogni targati Polo Nord.

caro babbo natale vorrei"Caro Babbo Natale vorrei...". Dalla pace al ritorno di papà a casa. Viaggio fra i sogni targati Polo Nord - Ogni dicembre migliaia di letterine con destinazione Finlandia finiscono al centro di smistamento di Sesto. lanazione.it

caro babbo natale vorreiLa letterina di Littizzetto: "Caro Babbo Natale, dona a Mattarella un 26 senza rompimento di Meloni" - "Caro Babbo Natale occhi spaccanti, enorme Crosetto vestito di pannolenci, supremo corriere Amazon, Frecciarossa dei cieli che mai in ritardo è". repubblica.it

caro babbo natale vorrei"Caro Babbo Natale fai nevicare". Le letterine con i desideri dei bimbi - Il sindaco ha letto i pensieri commoventi che sono stati inviati al Polo Nord: Agata vorrebbe con sé il suo babbo ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.