Caro Babbo Natale ti scrivo Migliaia di letterine in viaggio da Peschiera per la Lapponia

Caro Babbo Natale, ti scriviamo da Peschiera, dove migliaia di letterine partono verso la Lapponia. Ogni anno, bambini di tutto il mondo affidano a te desideri e sogni, nella speranza di ricevere un sorriso e un dono speciale. È un gesto semplice, ma ricco di significato, che accompagna la magia del Natale e rende unica questa tradizione di speranza e fiducia.

Letterine dirette al Polo Nord, o in Lapponia. Il destinatario è sempre lui, il vecchietto dalla barba bianca che tutti i bambini aspettano con trepidazione perché rende speciale la notte tra il 24 e il 25 dicembre. E così, anche quest’anno, il Centro postale meccanizzato di Peschiera Borromeo è diventato il punto di smistamento di migliaia di letterine che, imbucate nelle cassette postali di Milano e della Lombardia, sono indirizzate a Babbo Natale. Richieste di regali e messaggi di speranza, pronti a raggiungere il Nord Europa, o il Circolo polare artico, sull’onda della fantasia e della creatività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caro Babbo Natale ti scrivo... Migliaia di letterine in viaggio da Peschiera per la Lapponia Leggi anche: "Caro Babbo Natale, ti scrivo da Viterbo": bambini all'ufficio postale per spedire le letterine Leggi anche: Caro Babbo Natale ti scrivo: il Natale per grandi e piccini al Mercato Centrale Roma Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caro Babbo Natale, ti scrivo da Viterbo: i bambini all'ufficio postale per spedire le letterine; Caro Babbo Natale ti scrivo... Migliaia di letterine in viaggio da Peschiera per la Lapponia; Caro Babbo Natale, ti scrivo dalla guerra; Ferrara: “Caro Babbo Natale, ti scrivo. Ecco cosa vorrei (non la maglia arancione)”. Caro Babbo Natale ti scrivo... Migliaia di letterine in viaggio da Peschiera per la Lapponia - Richieste di regali e messaggi di speranza: c’è chi desidera un cane o un gatto, chi pensa ai bam ... msn.com "Caro Babbo Natale vorrei...". Dalla pace al ritorno di papà a casa. Viaggio fra i sogni targati Polo Nord - Ogni dicembre migliaia di letterine con destinazione Finlandia finiscono al centro di smistamento di Sesto. msn.com

Le letterina di Natale di Littizzetto: «Caro vecchio Babbo, meriteresti un volo di Stato come Almasri, ma ti manca un mandato di cattura» - Comincia così la letterina ‘natalizia’ che nell'ultima puntata di «Che tempo che fa», sul Nove, Luciana Litti ... msn.com

La Letterina per Babbo Natale ?? | Canzone di Natale per Bambini | Do Re Mi Bimbi

Caro Babbo Natale, quest’anno desidero solo una creatività senza fine. Con FriXion Sweet Paradise posso scrivere, cancellare e riscrivere — il regalo più dolce di tutti. #SweetParadise #Christmas - facebook.com facebook

La letterina di Littizzetto: "Caro Babbo Natale, manda un neurone a Trump e un po' di cuore a Putin" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.