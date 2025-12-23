Caro Babbo Natale ti scrivo Migliaia di letterine in viaggio da Peschiera per la Lapponia

Caro Babbo Natale, ti scriviamo da Peschiera, dove migliaia di letterine partono verso la Lapponia. Ogni anno, bambini di tutto il mondo affidano a te desideri e sogni, nella speranza di ricevere un sorriso e un dono speciale. È un gesto semplice, ma ricco di significato, che accompagna la magia del Natale e rende unica questa tradizione di speranza e fiducia.

Letterine dirette al Polo Nord, o in Lapponia. Il destinatario è sempre lui, il vecchietto dalla barba bianca che tutti i bambini aspettano con trepidazione perché rende speciale la notte tra il 24 e il 25 dicembre. E così, anche quest’anno, il Centro postale meccanizzato di Peschiera Borromeo è diventato il punto di smistamento di migliaia di letterine che, imbucate nelle cassette postali di Milano e della Lombardia, sono indirizzate a Babbo Natale. Richieste di regali e messaggi di speranza, pronti a raggiungere il Nord Europa, o il Circolo polare artico, sull’onda della fantasia e della creatività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

