Durante l’accensione del grande albero di Natale a Montemurlo, il sindaco Calamai ha raccolto le letterine dei bambini, che esprimono desideri e speranze in vista delle festività. Questi messaggi, inseriti in una cassetta rossa appositamente dedicata, rappresentano un gesto di fiducia e fantasia, contribuendo a creare un’atmosfera di gioia condivisa in un periodo speciale dell’anno.

I bambini portano gioia e speranza. Il sindaco Calamai, in questi giorni, ha raccolto tutte le letterine che piccoli montemurlesi hanno scritto a Babbo Natale in occasione dell’accensione del grande albero di fronte al municipio ed hanno poi imbucato in una speciale cassetta rossa. Le letterine sono in viaggio verso il Polo Nord, dove esiste un luogo magico che trasforma i desideri in realtà. Anche quest’anno le parole dei bambini hanno fatto commuovere e sorridere. Tra i pensieri più struggenti c’è quello di Miriam, 7 anni, che spera che il suo "papà esca dall’ospedale" per trascorrere con lei a casa il Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Caro Babbo Natale fai nevicare". Le letterine con i desideri dei bimbi

Leggi anche: Caro Babbo Natale. Dopo le letterine via con le consegne

Leggi anche: "Caro Babbo Natale, ti scrivo da Viterbo": bambini all'ufficio postale per spedire le letterine

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Caro Babbo Natale, fai nevicare, se possibile”: i desideri dei bambini nelle letterine inviate al Polo Nord; Caro Babbo Natale, fai nevicare, se possibile. I desideri dei bambini nelle letterine inviate al Polo Nord; “Caro Babbo Natale, vai dal sindaco e fai mandare i giardinieri nella nostra scuola”; Caro Babbo Natale, regalaci un pulsante muto, un dizionario e della gentilezza.

Caro Babbo Natale, regalaci un pulsante “muto”, un dizionario e della gentilezza - Caro Babbo Natale, ti scriviamo da Catania, dove le luci di Natale sono bellissime, ma i riflettori dei social sono sempre accesi su soggetti che, francamente, meriterebbero il buio pesto. ienesiciliane.it