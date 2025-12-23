Carlos Sainz il campione della svolta
Carlos Sainz non è stato solo un campione, ma un costruttore di progetti vincenti. Ha lasciato un’impronta tecnica in ogni squadra in cui ha corso e ha contribuito in modo diretto allo sviluppo di alcune delle vetture più importanti della storia del rally. La sua eredità non si misura solo nei titoli. Carlos Sainz Cenamor . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Un gesto silenzioso, ma carico di significato. A fine stagione, Carlos Sainz ha voluto ringraziare uno a uno tutti i membri della Williams, lasciando a ciascuno un dono speciale e parole che toccano il cuore. Ha fatto realizzare una stampa dedicata e ha scritto u - facebook.com facebook
