Carlos Sainz il campione della svolta

Sainz pronto all’addio: “La mia ultima Dakar si avvicina. E Carlos…” - La leggenda spagnola potrebbe essere al passo d'addio nel mitico rally raid che ha già conquistato cinque volte in carriera ... formulapassion.it

Sainz, parole a sorpresa sulla Ferrari: arriva anche l’ammissione sul titolo mondiale - Carlos Sainz ha detto che aspetta il suo momento di vincere il mondiale, e che non è contento degli zero podi di Lewis Hamilton. reportmotori.it

L'errore della McLaren in Qatar ha cambiato il campionato

Un gesto silenzioso, ma carico di significato. A fine stagione, Carlos Sainz ha voluto ringraziare uno a uno tutti i membri della Williams, lasciando a ciascuno un dono speciale e parole che toccano il cuore. Ha fatto realizzare una stampa dedicata e ha scritto u - facebook.com facebook

