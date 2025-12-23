Carlos Augusto Inter altro che Besiktas | svelata la volontà del brasiliano e la posizione dei nerazzurri!

Nel contesto delle trattative di mercato, emerge chiaramente la volontà di Carlos Augusto di rimanere all’Inter, contrariamente a quanto si ipotizzava per un trasferimento al Besiktas. La società nerazzurra ha comunicato la propria posizione, confermando l’intenzione di trattenere il giocatore. Questo aggiornamento fornisce un quadro preciso sul futuro di Carlos Augusto e sugli sviluppi delle trattative in corso.

Inter News 24 Il punto sul futuro. Le sirene del calciomercato internazionale non incantano Carlos Augusto. Nonostante il pressing insistente registrato negli ultimi giorni, l’esterno brasiliano ha le idee chiarissime sul proprio futuro: la sua priorità assoluta resta la maglia dell’ Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sulle colonne de Il Giornale, il laterale mancino ha respinto al mittente le recenti avance del Besiktas, lasciando cadere nel vuoto anche i sondaggi effettuati da club prestigiosi come Atletico Madrid, Flamengo e da una ricca società dell’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto Inter, altro che Besiktas: svelata la volontà del brasiliano e la posizione dei nerazzurri! Leggi anche: Carlos Augusto nel mirino del Besiktas: ecco la richiesta dell’Inter Leggi anche: Carlos Augusto, il Besiktas ci prova: ecco la richiesta dell’Inter Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Inter, Chivu ritrova Calhanoglu. Ma si ferma Carlos Augusto; Inter, Calha torna in gruppo: in panchina col Bologna, se poi sarà finale...; L'Inter lavora per il rinnovo di Carlos Augusto: il piano dei nerazzurri; Fanatik – Il Besiktas piomba su Carlos Augusto: la situazione. L’Inter chiede…. Cessioni Inter | Frattesi, Carlos Augusto e annuncio su Martinez: fissati i prezzi - Il calciomercato invernale si avvicina e iniziano così in casa Inter le dovute riflessioni intorno a possibili ... fantamaster.it

Inter, quel calciatore nerazzurro è finito nel mirino di una big! Spunta la richiesta del club, tutti i dettagli - Inter, un big club mette gli occhi su un nerazzurro: spunta la richiesta dell’Inter, tutti i dettagli dell’operazione potenziale Dalla Turchia arrivano nuove voci di mercato che riguardano Carlos Augu ... calcionews24.com

Il Giornale - Il Besiktas (e non solo) ci prova, ma Carlos Augusto non vuole lasciare l'Inter - L'esterno brasiliano negli ultimi giorni è stato accostato al Besiktas e, come evidenzia Nicolò Schira su Il Giornale, restano ... msn.com

Carlos Augusto potrebbe lasciare l’Inter! Secondo quanto riportato da ‘Fanatik’, noto quotidiano turco, il Besiktas sarebbe sulle tracce del laterale sinistro: il prezzo è fissato a 20 milioni Secondo la dirigenza del club di Istanbul, la cifra è troppo alta. La trattat - facebook.com facebook

Fanatik - #Besiktas, il tecnico Yalcin vuole #CarlosAugusto. L' #Inter però spara alto per i turchi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.