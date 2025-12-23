Carini ottiene finanziamento | in una zona Peep un' area verde attrezzata

A Carini, in una zona Peep, sarà realizzata un’area verde attrezzata su un terreno di circa 700 metri quadrati. L’intervento prevede l’installazione di panchine, un tavolo, cestini per la raccolta differenziata in materiali ecologici e una fontanella di acqua potabile. L’iniziativa nasce dal finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e promuovere il rispetto ambientale nella zona.

A Carini, in un'area abbandonata di proprietà comunale, di circa 700 metri quadrati, al termine della via Collurafici, in una zona Peep nascerà un'area verde attrezzata con panchine, un tavolo e cestini per la raccolta differenziata (in materiale ecologico), una fontanella di acqua potabile.

