Carica di nuovi garage al Vomero rete NoBox al Comune | Nel puc vietare di edificare sul verde

La rete NoBox-Diritto alla Città ha scritto al Comune di Napoli per segnalare l’aumento di nuovi garage al Vomero. L’associazione chiede di tutelare il verde pubblico e di rispettare le normative urbanistiche, evidenziando l’importanza di preservare gli spazi verdi della zona. L’obiettivo è garantire uno sviluppo sostenibile e equilibrato, evitando nuove edificazioni che possano compromettere il patrimonio naturale e urbano del quartiere.

La carica di nuovi parcheggi al Vomero: la rete NoBox-Diritto alla Città scrive al Comune di Napoli, chiedendo tutela per il verde. L'iniziativa all'indomani del via ai lavori in via Kerbaker, dove 11 posti auto box sorgeranno nell'area di un giardino privato. Non mancano altri progetti in zona. Dalla limitrofa piazzetta Durante a via Bonito a San Martino. Passando per il progetto di un garage in via Palizzi, in luogo di un'ex cappella. Senza dimenticare piazza degli Artisti, dove sono previste centinaia di box privati. In una pec al vicesindaco con delega all'Urbanistica, Laura Lieto, la rete NoBox chiede un incontro.

