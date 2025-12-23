Carburanti SCG rete di Socogas Group acquisisce la rete punti vendita di Gibertini Petroli

Il management di Socogas Rete S.r.l. (“SCG Rete”), parte di Socogas Group, e di F.lli Gibertini fu Gino S.p.A. (“Gibertini Petroli”) annunciano la sottoscrizione di un accordo vincolante avente ad oggetto la cessione, a favore di SCG Rete, di una rete di impianti di distribuzione carburanti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Dai carburanti fossili a una rete di ricarica diffusa: l'impegno per la mobilità elettrica

Leggi anche: Sessant’anni di Petrone Group: da farmacia napoletana a rete globale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Socogas, la scommessa sul bio-gpl e i nuovi distributori - gpl bio per Socogas è cominciata la scorsa estate, quando ha costituito la Green Lg Energy GLGE, joint venture diretta allo sviluppo di nuove tecnologie destinate appunto alla ... ilsole24ore.com

Carburanti: tregua dei prezzi sulla rete per benzina-gasolio - Non si registrano movimenti sulla rete carburanti per benzina e gasolio, stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana. ansa.it

Carburanti: prezzi in crescita sulla rete. Benzina, diesel, le pompe recepiscono i rincari - Pieno più caro anche se di poco (anche) per il carburante dei vacanzieri: prezzi in crescita sulla rete carburanti, secondo l'elaborazione del Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori ... rainews.it

Dalla prima pagina - Dossier prezzi carburanti: ... (Prezzi Rete Carburanti | 22/12/2025) staffettaonline.com #carburanti #prezzi #energia #mobilità #sostenibilità - facebook.com facebook

Ora all’assemblea di Assopetroli-Assoenergia e Assogasmetano per un confronto sul futuro della distribuzione carburanti e dell’automotive, in un momento chiave per le politiche europee e nazionali. Al centro, la riforma della rete carburanti, attesa al tragu x.com