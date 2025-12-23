Carboni annuncia per l’estate 2026 nuove date di Rio Ari O Live nei festival

MILANO – Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di “Rio Ari O Live” nei festival, anfiteatri e luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra la penisola. “Rio Ari O” è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco “. intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un suono che è diventato un simbolo. Luca Carboni porta in scena un grande racconto tra musica, immagini e parole con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

