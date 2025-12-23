Capri vietati i botti di Capodanno e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio

Capri e Anacapri hanno istituito un divieto di botti e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio, con un’ordinanza dei sindaci. La misura mira a tutelare l’ambiente e la sicurezza durante le festività natalizie. La restrizione si inserisce in un’azione più ampia di sensibilizzazione contro l’utilizzo di esplosivi rumorosi, contribuendo a preservare il patrimonio naturale e il benessere della comunità locale.

Con un’ordinanza firmata dai rispettivi sindaci, Capri e Anacapri rilanciano la crociata contro l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio in occasione delle feste natalizie. Stop ai fuochi d’artificio e ai botti di Capodanno. Con un’ordinanza firmata dai rispettivi sindaci, Capri e Anacapri rilanciano la crociata contro l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio in . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Capri, vietati i botti di Capodanno e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio Leggi anche: Capri, vietati botti e fuochi d'artificio durante le feste natalizie Leggi anche: Feste di Natale e Capodanno, il piano sicurezza del Comune: vietati dj set all'aperto, stop ai fuochi d'artificio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. CAPRI. VIETATI I BOTTI DI CAPODANNO FINO ALLA BEFANA; Capri, vietati botti e fuochi d'artificio durante le feste natalizie; Capri, vietati botti e fuochi d’artificio durante le feste natalizie; Fuochi artificiali off - limits sull'isola azzurra. Capri vieta i botti di Capodanno, lo stop fino alla Befana - Con un'ordinanza firmata dai rispettivi sindaci, Capri e Anacapri rilanciano la crociata contro l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio in oc ... ansa.it

Capri, vietati botti e fuochi d'artificio durante le feste natalizie - Con un'ordinanza firmata dai rispettivi sindaci, Capri e Anacapri rilanciano la crociata contro l'accensione e il lancio di fuochi d ... napolitoday.it

Botti capodanno Palermo Botti vietati a Messina la notte di Capodanno e durante il periodo... - Il sindaco Federico Basile ha rinnovato l’ordinanza che prevede il divieto assoluto di esplosione di fuochi d’artificio, ... msn.com

#Capri - Vietati botti e fuochi d'artificio durante le feste natalizie #Cronaca #Anacapri #Natale #Capodanno #Botti #Sicurezza #Ordinanza #NanoTV x.com

#Capri - Vietati botti e fuochi d'artificio durante le feste natalizie #Cronaca #Anacapri #Natale #Capodanno #Botti #Sicurezza #Ordinanza #NanoTV - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.