Caporalato nelle aziende di security accertamenti anche sugli steward delle partite dell'Inter a San Siro
Il Tribunale di Milano ha convalidato il controllo giudiziario su quattro aziende di security e vigilanza, in relazione a possibili pratiche di caporalato. Le indagini, che coinvolgono anche gli steward delle partite dell’Inter a San Siro, mirano a verificare eventuali irregolarità nel settore. Questa misura rappresenta un passo importante nell’attività di tutela dei lavoratori e della legalità nel campo della sicurezza privata.
Il gip del Tribunale di Milano ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza nei confronti di 4 aziende di security e vigilanza. Il giudice ha disposto anche ulteriori "approfondimenti" sulla gestione degli steward delle partite dell'Inter a San Siro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
