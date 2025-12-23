Caporalato nelle aziende di security accertamenti anche sugli steward delle partite dell'Inter a San Siro

Il Tribunale di Milano ha convalidato il controllo giudiziario su quattro aziende di security e vigilanza, in relazione a possibili pratiche di caporalato. Le indagini, che coinvolgono anche gli steward delle partite dell’Inter a San Siro, mirano a verificare eventuali irregolarità nel settore. Questa misura rappresenta un passo importante nell’attività di tutela dei lavoratori e della legalità nel campo della sicurezza privata.

Caporalato nelle Security: confermato controllo giudiziario per 4 società - Vanno rilevate "sia la durata sia la diffusività delle condotte di sottoposizione a un trattamento retributivo sproporzionato e inadeguato alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto". rainews.it

Caporalato nei servizi di security, convalidato il controllo giudiziario per quattro società - Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha convalidato il controllo giudiziario, disposto d'urgenza dal pm Paolo Storari, di quattro società che si occupano di servizi di sicurezza e vigilanza privata per ... milanotoday.it

Lotta al caporalato, scoperti 23 lavoratori irregolari e sospese quattro aziende a Corigliano Rossano https://gazzettadelsud.it/p=2144082 - facebook.com facebook

Caporalato su security, confermato controllo giudiziario per 4 società. Gip Milano, 'indagare anche sul caso degli steward per Milan e Inter' #ANSA x.com

