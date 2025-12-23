Capodarte a Roma il primo gennaio cento eventi per festeggiare i padri della Costituzione La presentazione

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla musica elettronica al tango, passando per il cinema, il teatro e la letteratura. Cento eventi per una festa diffusa dedicata all’assemblea costituente, che nel 2026 compie 80 anni. “Capodarte” anima - ancora una volta - il primo giorno del nuovo anno a Roma. L’iniziativa, giunta alla sua. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale

Leggi anche: Accade a Natale, cento eventi a Spoleto dal 4 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Torna a Roma Capodarte Tanti Appuntamenti Sotto il Segno della Cultura a Roma e dintorni; Dance well | Giorgio Morandi nella collezione Eni; Natale a Roma nei musei: visite, laboratori, mostre e ingressi speciali; Roma Capodarte 2026: il 1° gennaio la città diventa un palcoscenico diffuso tra arte, memoria e futuro.

capodarte roma primo gennaioRoma, il concerto di Capodanno alla Nuvola per i 90 anni di Eur - Il presidente di Eur Enrico Gasbarra: “Sarà un 2026 ricco di eventi e celebrazioni” ... msn.com

capodarte roma primo gennaioA Capodanno a Roma oltre 100 eventi per gli 80 anni dell’Assemblea Costituente - Sarà dedicata agli 80 anni dell'Assemblea Costituente la quinta edizione di Roma Capodarte, la grande maratona culturale con cui la Capitale inaugura il nuovo anno. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.