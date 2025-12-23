Capodanno con gli Stranobakkano a San Giovanni

Il Capodanno con gli Stranobakkano a San Giovanni offre un’occasione per trascorrere l’ultima notte dell’anno in un’atmosfera coinvolgente e genuina. In piazza Cavour ad Arezzo, l’evento prevede musica dal vivo e suggestivi giochi di ghiaccio, creando un momento di convivialità e tradizione per tutta la comunità. Una proposta semplice e autentica per salutare il nuovo anno in compagnia, nel rispetto delle tradizioni locali.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – Capodanno con gli Stranobakkano: in piazza Cavour torna la magia dell'ultima notte dell'anno tra musica e ghiaccio. I l concert o travolgente degli Stranobakkano e l'apertura straordinaria della pista di pattinaggio animeranno la notte di San Silvestro. Un evento gratuito all'insegna della comunità, tra brindisi augurali, sorrisi e la voglia di festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno. Il cuore pulsante di San Giovanni Valdarno si prepara a trasformarsi nel palcoscenico della notte più attesa dell'anno. Piazza Cavour è pronta a vestire l'abito delle grandi occasioni per il 31 dicembre, offrendo la cornice magica dove l'anno vecchio cederà il passo al 2026 tra abbracci, brindisi e una colonna sonora travolgente.

