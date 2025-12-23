Capodanno a piazza della Rocca | Gemelli Diversi dj per tutta la notte e fontane musicali

A Capodanno a piazza della Rocca, il capoluogo si prepara a salutare il 2024 con due eventi dedicati a diverse generazioni. Tra musica dal vivo, dj set per tutta la notte e fontane musicali, l’atmosfera sarà arricchita da un’offerta variegata, ideale per vivere un momento di condivisione e festa. Un’occasione per accogliere il nuovo anno in un contesto che unisce tradizione e divertimento.

Capodanno senza Rocca. Show in piazza Matteotti: "Niente fuochi d’artificio" - La giunta: "Vogliamo rendere il centro uno spazio di incontro e socialità". msn.com

Concerti Capodanno 2026, guida alle piazze in festa - In tutta la Penisola, il 31 dicembre si trasforma in una grande festa collettiva dove città grandi ... siviaggia.it

Music is power Ecco cosa sapere sul #Capodanno in piazza Loggia In occasione dell'anno nuovo #Brescia diventa un unico grande palco. Con Music is power, la città festeggia l’arrivo del 2026 mettendo al centro la sua musica, i suoi artisti e la voglia di sta - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.