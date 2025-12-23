Capodanno a piazza della Rocca | Gemelli Diversi dj per tutta la notte e fontane musicali
A Capodanno a piazza della Rocca, il capoluogo si prepara a salutare il 2024 con due eventi dedicati a diverse generazioni. Tra musica dal vivo, dj set per tutta la notte e fontane musicali, l’atmosfera sarà arricchita da un’offerta variegata, ideale per vivere un momento di condivisione e festa. Un’occasione per accogliere il nuovo anno in un contesto che unisce tradizione e divertimento.
Tutto pronto nel capoluogo per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno con un doppio appuntamento che punta a soddisfare tutte le generazioni, dai più giovani agli amanti della tradizione musicale italiana. L'amministrazione comunale ha svelato i dettagli della notte di San Silvestro e del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
