Capodanno a Ferrara c' è l’incendio del Castello Estense per la notte più attesa dell’anno Il programma

Capodanno a Ferrara offre un’esperienza unica con l’incendio del Castello Estense, un evento tradizionale che apre le celebrazioni della notte più attesa dell’anno. Il programma prevede fuochi pirotecnici, musica e atmosfere suggestive, creando un momento di condivisione e festa. Anche quest’anno, l’evento si svolge mercoledì 31 dicembre, segnando l’arrivo del 2026 e mantenendo viva una tradizione che affascina residenti e visitatori.

Atmosfere magiche, immagini suggestive, fuochi pirotecnici, musica ed emozioni. Tutto questo è Capodanno a Ferrara, in programma mercoledì 31 con il tradizionale incendio del Castello che torna anche quest’anno (con l’incognita del prossimo anno per via dei lavori) per dare il benvenuto al 2026. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Capodanno a Ferrara, c'è l’incendio del Castello Estense per la notte più attesa dell’anno. Il programma Leggi anche: Incendio del Castello 2026: il programma del Capodanno a Ferrara Leggi anche: Capodanno 2026, la notte più lunga dell’anno in piazza del Popolo: "Appuntamento atteso che riproponiamo" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capodanno, la festa in piazza. Torna l’incendio del Castello. L’ultimo evento prima dei restauri - Giunta alla sua 26esima edizione, la celebrazione del Capodanno a Ferrara non è solo un evento, ma una delle esperienze più attese a livello nazionale e uno dei ‘veglioni’ più grandi d’Italia. msn.com

Capodanno alla Rocca: "Uno spettacolo di luci" - La novità è l’evento, dalle 22, a Stellata davanti all’edificio restaurato "Per le famiglie ci saranno musica, animazione e stand gastronomici". ilrestodelcarlino.it

CAPODANNO A FERRARA Fra 9 giorni il 2025 finisce. Come lo vuoi ricordare Vieni a Ferrara, città d’arte e storia, tra luci, festa e magia. Scopri l’Incendio del Castello Estense, un pezzo unico della sua storia Tu sali sul pullman Al resto p - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.