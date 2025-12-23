Capodanno 2026 nelle sale di Circuito con film e brindisi allo scoccare della mezzanotte

Vivi il Capodanno 2026 nelle sale del Circuito Cinema Genova, con proiezioni cinematografiche e brindisi di mezzanotte. Le sale America, Corallo, Odeon, Sivori e, per la prima volta, il San Pietro a Quinto offrono un’occasione speciale per accogliere il nuovo anno in un ambiente raffinato e tranquillo, condividendo un momento di convivialità e cultura prima dello scoccare della mezzanotte.

Capodanno al cinema per iniziare il 2026 nelle sale America, Corallo, Odeon e Sivori, a cui quest'anno si aggiunge il San Pietro a Quinto, l'ultima in ordine di tempo a essere entrata nel Circuito Cinema Genova.La proposta per la serata più lunga dell'anno è vedere uno dei film selezionati e.

