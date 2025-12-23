Capello spiega | C’è un motivo per cui Chivu ha rimandato gli esperimenti sullo scudetto penso questo

Fabio Capello analizza la stagione dell’Inter e la corsa allo scudetto, sottolineando alcuni aspetti chiave della squadra e del campionato. L’ex allenatore di Juve, Milan e Roma offre una prospettiva obiettiva sulle dinamiche attuali, evidenziando le motivazioni dietro le scelte di Chivu e le possibili strategie per il finale di stagione. Un’interpretazione che invita a riflettere sui fattori che influenzano la lotta al titolo in Serie A.

Inter News 24 L’ex allenatore di Juve, Milan e Roma, Fabio Capello, ha detto la sua sull’Inter e sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è espresso così in merito alla lotta al vertice per lo scudetto di quest’anno in Serie A che sembrerebbe poter coinvolgere diverse squadre come Inter, Milan, Napoli, Juve e Roma. SCUDETTO PER 5 PRETENDENTI? – « Perché no? Non vedo nessuna in grado di staccarsi al momento. Tutte fanno punti, poi tutte rallentano. Il Milan e la Roma sono state al comando, ora c’è l’Inter, il Napoli è sempre lassù, la Juve sta rientrando seriamente in gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

