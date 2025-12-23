Secondo Fabio Capello, la Juventus ha possibilità di vincere lo scudetto, purché ottenga 12 punti nelle prossime quattro partite. La sua analisi evidenzia inoltre come i bianconeri siano l’unica squadra con esterni capaci di dribblare efficacemente, un elemento che potrebbe fare la differenza nel percorso verso il titolo. Restano quindi da monitorare le prossime sfide e la continuità delle prestazioni della squadra.

. L’intervista a l’ex tecnico. A La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha spiegato perché, secondo lui, la Juventus può vincere lo scudetto. SCUDETTO PER 5 – « Perché no? Non vedo nessuna in grado di staccarsi al momento. Tutte fanno punti, poi tutte rallentano. Il Milan e la Roma sono state al comando, ora c’è l’Inter, il Napoli è sempre lassù, la Juve sta rientrando seriamente in gioco. Una discontinuità causata soprattutto dalle coppe. Le squadre non ce la fanno a tenere il ritmo sempre alto e a turno cedono qualcosa ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello sicuro: «La Juve può vincere lo scudetto. 12 punti nelle prossime 4 ed è l’unica con esterni che dribblano»

