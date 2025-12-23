Capaccio i carabinieri portano i regali ai bambini del Sistema di Accoglienza e Integrazione
Questa mattina, presso la Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo, si è svolto un incontro tra i bambini e le famiglie ospiti del “Sistema di Accoglienza e Integrazione”. I carabinieri hanno portato regali ai piccoli, contribuendo a creare un momento di vicinanza e solidarietà. Un gesto semplice ma significativo, che rafforza il rapporto tra le forze dell’ordine e la comunità locale.
Questa mattina, presso la Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo si è tenuto un incontro tra i bambini e le famiglie ospiti del “S.A.I. – Sistema di Accoglienza e Integrazione”, ed i militari dell’Arma. Per l’occasione sono stati donati loro alcuni doni in previsione delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: I carabinieri portano regali e momenti di festa ai piccoli pazienti del Policlinico
Leggi anche: Natale speciale all'Ismett, i carabinieri del Radiomobile portano i regali ai piccoli pazienti ricoverati
Capaccio, malore fatale in mare: muore donna di 65 anni - Un drammatico episodio ha sconvolto il litorale di Capaccio Paestum, dove nel primo pomeriggio di ieri una donna di 65 anni ha perso la vita mentre si trovava in spiaggia. ilmattino.it
Doni dei carabinieri di Capaccio ai bambini del SAI, che oggi si sono recati in caserma. Leggi la notizia https://vocedistrada.it/localita/capaccio-2/doni-dei-carabinieri-di-capaccio-ai-bambini-del-sai/ #carabinieri #sai #bambini #doni #natale - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.