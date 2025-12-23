Capaccio i carabinieri portano i regali ai bambini del Sistema di Accoglienza e Integrazione

Questa mattina, presso la Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo, si è svolto un incontro tra i bambini e le famiglie ospiti del “Sistema di Accoglienza e Integrazione”. I carabinieri hanno portato regali ai piccoli, contribuendo a creare un momento di vicinanza e solidarietà. Un gesto semplice ma significativo, che rafforza il rapporto tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

