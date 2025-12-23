Canna fumaria malfunzionante | brucia il tetto della casa
Il 23 dicembre, a Maserà di Padova, un incendio ha interessato un'abitazione di via Ca' Murà a causa di una canna fumaria malfunzionante. L’incidente ha causato danni alla struttura e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio. È importante verificare regolarmente il corretto funzionamento delle canne fumarie per prevenire incidenti di questo tipo.
Nel pomeriggio odierno 23 dicembre un incendio ha coinvolto un'abitazione di via Ca' Murà a Maserà di Padova. L'allarme è scattato alle 17,30. Il rogo ha interessato il tetto della casa. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco giunti con una squadra dal distaccamento di Abano Terme con il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
