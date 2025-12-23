Canna fumaria malfunzionante | brucia il tetto della casa

Il 23 dicembre, a Maserà di Padova, un incendio ha interessato un'abitazione di via Ca' Murà a causa di una canna fumaria malfunzionante. L’incidente ha causato danni alla struttura e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio. È importante verificare regolarmente il corretto funzionamento delle canne fumarie per prevenire incidenti di questo tipo.

