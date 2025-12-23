Cani feriti rinchiusi tra feci e sporcizia | condannato il proprietario di un allevamento dell'orrore

Sequestrati cinque cuccioli di cane tra sporcizia e deiezioni: "Il pavimento completamente ricoperto di feci" - Gli operatori sono intervenuti grazie a una segnalazione ... milanotoday.it

Oltre 80 cani salvati dai combattimenti clandestini: “Incatenati e rinchiusi in barili di plastica” - Oltre 80 cani sono stati salvati da un presunto giro di combattimenti illegali: trovati incatenati, feriti e denutriti durante un blitz in Florida ... fanpage.it

Incendio in un appartamento di Belluno, due feriti trasportati in ospedale e due cani morti. #Veneto #Belluno #Cronaca #Inprimopiano x.com

Oltre 80 cani salvati dall'inferno dei combattimenti clandestini. In Florida, una scoperta terribile ha lasciato senza parole soccorritori e volontari: oltre 80 cani erano rinchiusi, incatenati, feriti e denutriti, vittime di un presunto giro di combattimenti illegali. Alcuni e - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.