Cane randagio provoca un incidente | dopo 8 anni l' Asl costretta a risarcire i danni

Un cane randagio attraversa improvvisamente la strada, provocando un incidente che ha causato danni a un veicolo. Dopo quasi otto anni di controversie legali, l’Asl è stata costretta a risarcire i danni subiti. Questa vicenda evidenzia le implicazioni legali e le responsabilità legate agli animali randagi e alle conseguenze di incidenti stradali di questo tipo.

Un cane randagio che attraversa improvvisamente la carreggiata, un'auto danneggiata e una vicenda giudiziaria durata quasi otto anni. Si conclude con una condanna e con un esborso economico a carico dell'Azienda sanitaria locale di Caserta la storia che affonda le radici nel fenomeno, mai del.

