Cancro dall’olio al torrone | ecco i cibi di Natale ‘booster’ di immunoterapia

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale porta con sé tradizioni culinarie che possono anche supportare il benessere. Alcuni alimenti tipici, come l'olio e il torrone, sono stati studiati per le loro potenziali proprietà benefiche, in particolare in ambito di immunoterapia contro il cancro. Un'alimentazione equilibrata può rappresentare un complemento utile nelle strategie terapeutiche, contribuendo a rafforzare le difese immunitarie durante le festività.

(Adnkronos) – L'alimentazione non è solo una chiave di prevenzione, ma può diventare un'alleata in modalità 'booster' nel percorso terapeutico di precisione contro il cancro. Specifiche molecole contenute in alcuni alimenti, tra cui anche cibi tipicamente natalizi, possono infatti agire come veri e propri interruttori per il sistema immunitario, potenziando l'efficacia dell'immunoterapia: dall'acido oleico contenuto . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Dall'olio d’oliva al miele: ecco i cibi delle feste che aiutano l’immunoterapia

Leggi anche: Salute, dall’olio Evo alla frutta secca: alleati anti-cancro nei piatti di Natale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

cancro dall8217olio torrone cibiCancro, dall'olio al torrone: ecco i cibi di Natale 'booster' di immunoterapia - L'alimentazione non è solo una chiave di prevenzione, ma può diventare un'alleata in modalità 'booster' nel percorso terapeutico di precisione contro il cancro. reggiotv.it

cancro dall8217olio torrone cibiDa olio d'oliva a miele e frutta secca, alleati anti-cancro anche nei piatti di Natale - L'alimentazione non è solo prevenzione ma anche un alleato terapeutico 'di precisione' contro il cancro. ansa.it

cancro dall8217olio torrone cibiLa frutta secca è anti cancro - Dall’olio d’oliva al miele e la frutta secca, tanti sono gli alimenti alleati anti- myfruit.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.