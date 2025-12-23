Cammina e si apre una voragine nel terreno | precipita per 4 metri sottoterra

Un uomo di 53 anni è rimasto coinvolto in un incidente a Lesmo, in Brianza, quando durante una passeggiata una voragine di circa 4 metri si è aperta improvvisamente sotto i suoi piedi, facendolo precipitare sottoterra. L’incidente si è verificato senza preavviso, evidenziando la necessità di attenzione e cautela durante le attività all’aperto. La situazione richiede interventi di soccorso per mettere in sicurezza l’area e assistere la persona coinvolta.

Per un uomo di 53 anni una camminata si è trasformata in un incubo dopo essere sprofondato improvvisamente in una voragine di 4 metri che si è aperta improvvisamente sotto i suoi piedi a Lesmo, in Brianza. L'allarme è scattato poco dopo le 12:30 di domenica 21 dicembre.

