Camion si schianta in A10 e perde carburante | traffico bloccato nella notte

Nella notte si è verificato un incidente sull’autostrada A10, all’altezza del km 22,700 tra Varazze e Arenzano, con un camion che si è schiantato e ha perduto carburante. L’incidente ha causato il blocco temporaneo del traffico nella corsia in direzione est, richiedendo interventi di sicurezza e pulizia. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio nella zona.

Incidente nella notte al chilometro 22,700 dell'autostrada A10, in direzione est, nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano. Un mezzo pesante è rimasto coinvolto nell'impatto, senza conseguenze per le persone.L'episodio ha però causato il blocco della circolazione a causa dello sversamento di.

