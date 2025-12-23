Camion si ribalta in via Traversetolo | ferita una ragazza alla guida del mezzo

Un incidente si è verificato ieri nel tardo pomeriggio in via Traversetolo, vicino alla rotatoria di Piazza. Un camion si è ribaltato, causando il ferimento della ragazza alla guida del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un camion si è ribaltato in via Traversetolo, nei pressi della rotatoria di Piazza. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio. La ragazza al volante del Tir è stata trasportata al pronto soccorso dopo l'intervento del 118. Non è in pericolo di vita.

Via Traversetolo, camion si ribalta: giovane trasportata al Maggiore

Velletri, camion bilico si ribalta sulla Campoleone-Cisterna: leggermente ferito l'autista #giornaleinfocastelliromani #velletri - facebook.com facebook

