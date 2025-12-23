Camilleri racconta su Rai Play il provino di Zingaretti e l’incontro tra Montalbano e Rocco Schiavone
Il Commissario Montalbano sembra un’esperienza definitivamente archiviata per la Rai, ma Andrea Camilleri racconta ora come prima, nonostante non ci sia più. Le celebrazioni per il centenario dello scrittore siciliano proseguono su Rai Play con la docuserie Camilleri Racconta: Amo le Triglie di Scoglio, che ripercorre la sua vita e offre al pubblico anche un “incontro” tra Montalbano e Rocco Schiavone, altro iconico personaggio di Rai Fiction. Ideato da Bruno Luverà, con la partecipazione di Vincenzo Mollica e Luca Zingaretti, il progetto si presenta come un viaggio in cinque tappe tra materiali originali e testimonianze, che partono dall’infanzia di Camilleri, passando per le sue opere e arrivando alle collaborazioni più importanti che hanno caratterizzato la sua carriera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Camilleri racconta su Rai Play il provino di Zingaretti e l’incontro tra Montalbano e Rocco Schiavone - Camilleri Racconta: Amo le Triglie di Scoglio è una docuserie disponibile su Rai Play dal 22 dicembre 2025 che omaggia Andrea Camilleri ... davidemaggio.it
