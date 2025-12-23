Camerun-Gabon Coppa d’Africa 24-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Camerun e Gabon, valido per la Coppa d’Africa il 24 dicembre 2025 alle ore 21:00, rappresenta un appuntamento importante del gruppo F. In questa partita si affrontano due team con storie e ambizioni diverse, in un contesto che promette spettacolo e tensione. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un confronto da seguire con attenzione.

Il gruppo F della coppa d'Africa è quello decisamente più interessante visto che oltre ai campioni uscenti della Costa d'Avorio c'è il Camerun di Pagou che fa il suo esordio quest'oggi contro il Gabon. I leoni indomabili vengono dalla mancata qualificazione al mondiale e dall'ultima deludente spedizione continentale conclusa con l'eliminazione agli ottavi per mano della Nigeria.

Pronostico Camerun-Gabon: rischiano grosso già nel match d’esordio - Gabon è una partita della Coppa d'Africa e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, notizie, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Camerun, Eto'o e la lotta con il presidente di 92 anni: i Leoni indomabili in Coppa d'Africa con due allenatori - richiamato dal Capo di Stato: domani nel debutto contro il Gabon non si sa chi andrà in panchina ... msn.com

Ahia! Aubameyang si fa male in Marsiglia-Monaco e salta il primo match di Afcon tra Gabon e Camerun! Lo staff medico delle Pantere farà di tutto per rimandarlo in campo già per il secondo incontro, quello del 28 dicembre contro il Mozambico. - facebook.com facebook

