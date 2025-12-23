Cambio sesso arriva la stretta | i medici zittiscono le lobby

Negli ultimi anni, il dibattito sulla disforia di genere si è intensificato, con una crescente attenzione pubblica e mediatica. Tuttavia, questa rinnovata visibilità ha anche sollevato questioni riguardo alla tutela della privacy e alla corretta informazione. È importante affrontare il tema con chiarezza e sobrietà, distinguendo tra esigenze mediche, diritti individuali e dinamiche sociali, per garantire un confronto equilibrato e rispettoso.

Il tema della disforia di genere è stato espropriato della sua intimità. Spiattellato in piazza, monopolizzato, usato come leva di propaganda. Venduto come lotta per un diritto. Gli effetti si vedono: per somministrare il farmaco blocca-pubertà, la triptorelina, bastano cinque sedute di psicoterapia e qualche modulo. C'è una leggerezza preoccupante da parte degli staff degli ospedali e i metodi utilizzati dai centri principali sono state contestate: troppo rapide, troppo «all'americana», nemmeno si tratti di un intervento estetico. Per questo lo scorso anno il Careggi di Firenze è stato al centro di un'ispezione ministeriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

