Cambio sesso arriva la stretta | i medici zittiscono le lobby

Negli ultimi anni, il dibattito sulla disforia di genere si è intensificato, con una crescente attenzione pubblica e mediatica. Tuttavia, questa rinnovata visibilità ha anche sollevato questioni riguardo alla tutela della privacy e alla corretta informazione. È importante affrontare il tema con chiarezza e sobrietà, distinguendo tra esigenze mediche, diritti individuali e dinamiche sociali, per garantire un confronto equilibrato e rispettoso.

Il tema della disforia di genere è stato espropriato della sua intimità. Spiattellato in piazza, monopolizzato, usato come leva di propaganda. Venduto come lotta per un diritto. Gli effetti si vedono: per somministrare il farmaco blocca-pubertà, la triptorelina, bastano cinque sedute di psicoterapia e qualche modulo. C'è una leggerezza preoccupante da parte degli staff degli ospedali e i metodi utilizzati dai centri principali sono state contestate: troppo rapide, troppo «all'americana», nemmeno si tratti di un intervento estetico. Per questo lo scorso anno il Careggi di Firenze è stato al centro di un'ispezione ministeriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cambio sesso, arriva la stretta: i medici zittiscono le lobby Leggi anche: Cambio di sesso a 13 anni, la sentenza è un caso: "Piena consapevolezza" Leggi anche: Lettere erotiche all'ex moglie: "Se non facciamo sesso pubblico le nostre foto hot". Arriva la condanna La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cambio sesso, arriva la stretta: i medici zittiscono le lobby; La manovra è stata stravolta. Pensioni e Ponte, cosa cambia; Riscatto della laurea breve penalizzato per chi chiede la pensione anticipata, cosa cambia con la Manovra; Riscatto laurea e pensioni anticipate: cosa cambia dal 2032 con la Manovra 2026. Cambio sesso, arriva la stretta: i medici zittiscono le lobby - Pronto per gennaio il protocollo sugli iter delle transizioni: registro dei gender e visite psichiatriche obbligatorie contro le somministrazioni facili ... msn.com

A 13 anni in Italia non si ha la capacità di intendere e di volere, per questo resto basito dinanzi alla decisione dei giudici di autorizzare il cambio di sesso di una persona, poco più che bambina. Auguro ai genitori che hanno acconsentito di far cambiare sesso - facebook.com facebook

Il cambio di sesso a 13 anni e il dibattito avvelenato x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.