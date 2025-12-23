Cambia l' Inno nazionale la parola che sparisce per decreto di Mattarella
Scelta purista sull'Inno di Mameli: Sergio Mattarella stabilisce un nuovo standard per la canzone più amata dagli italiani. Per effetto, infatti, di un decreto del presidente della Repubblica, il canto italiano per eccellenza subirà una modifica sostanziale. Non dovrà infatti più essere pronunciato il “si” dopo la strofa finale, quella del “Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò”. Non è stata una decisione unilaterale del capo dello Stato piuttosto Mattarella, come ricostruito da Il Corriere della Sera, avrebbe accettato la richiesta di modifica da parte dei vertici delle forze armate. Nessuna polemica in seno ai nostri alti comandi e militari che hanno recepito dallo Stato Maggiore della Difesa la disposizione che informa del cambiamento nell'esecuzione dell'inno di Mameli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
