Durante le cerimonie militari ufficiali non si potrà più gridare il «sì» finale durante l’esecuzione cantata dell’inno d’Italia. La modifica era stata formalizzata con un decreto del presidente della Repubblica del 14 marzo 2025, adottato su proposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma lo Stato Maggiore della Difesa lo ha recepito solo a dicembre di quest’anno. Perché Meloni ha voluto modificare l’inno d’Italia. Giorgia Meloni (Ansa). La scelta non ha motivazioni politiche particolari, ma risponde a un criterio filologico e alla volontà di attenersi il più possibile al testo originale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cambia l’inno d’Italia: come e perché

Leggi anche: “Fratelli d’Italia…”. Mattarella cambia definitivamente l’inno. Cosa non si può più dire

Leggi anche: L’Inno d’Italia cambia: via il ‘sì’ alla fine del testo. La scelta del Quirinale e quel mistero mai chiarito

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Totù il Cane Blu | l’Inno di Mameli | Fratelli D'Italia | Video per Bambini

"L'Italia chiamò...". La decisione farà discutere L’Inno di Mameli cambia, l’ordine perentorio: vietato urlare il “sì” alla fine x.com

Cambia l'Inno di Mameli - facebook.com facebook