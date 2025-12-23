Cambia Inno Mamelisparsice sì finale

16.30 Cambia l'inno di Mameli, per effetto di un decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta della premier Meloni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2025.L'ordine perentorio è contenuto nel "foglio" dello Stato Maggiore della Difesa del 212. Lo Stato Maggiore della Difesa: "In occasione di eventi e cerimonie militari di rilevanza istituzionale, ogniqualvolta venga eseguito 'Il Canto degli italiani" non dovrà essere pronunciato il 'sì!' finale.Niente più grido finale del sì al "Siam pronti alla morte.". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

ADDIO AL “SÌ!” NELL’INNO DI MAMELI: DECISIONE STORICA DEL QUIRINALE CHE DIVIDE L’ITALIA

“Fratelli d’Italia…”. Mattarella cambia definitivamente l’inno. Cosa non si può più dire - facebook.com facebook

"L'Italia chiamò...". La decisione farà discutere L’Inno di Mameli cambia, l’ordine perentorio: vietato urlare il “sì” alla fine x.com