Call of Duty morto Vince Zampella | il co-creatore del videogioco ha avuto un incidente con la sua Ferrari

Vince Zampella, co-creatore di Call of Duty e figura chiave nel settore dei videogiochi, è deceduto a seguito di un incidente con la sua Ferrari. Zampella, ex CEO di Infinity Ward e leader di Respawn Entertainment, ha contribuito alla realizzazione di uno dei franchise più popolari e influenti nel mondo dei videogiochi di guerra. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per l’industria videoludica.

Era a capo di Respawn Entertainment e, in precedenza, era stato Ceo di Infinity Ward, lo studio dietro il celebre franchise di successo "Call of Duty", il celebre gioco di guerra che da decenni interessa generazioni di appassionati. Il videogioco ha venduto nel mondo mezzo miliardo di copie.

